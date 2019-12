Fernanda Souza confirma presença em show de Thiaguinho, mas adianta: Não significa que reatamos

15/12/2019 | 12:11



Fernanda Souza estará neste domingo, dia 15, no último show do projeto Tardezinha, do seu ex-marido, Thiaguinho, que acontece no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao colunista Léo Dias, a atriz e apresentadora fez questão de deixar bem claro que isso não significa que os dois ensaiam uma reconciliação.

- Isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos. Foi como falamos quando anunciamos a separação: Não estranhem se nos virem na companhia um do outro. Ainda mais em um encerramento de ciclo de um projeto que vi nascer, que apoiei e que não envolve apenas o Thiago, mas todo um time com o qual convivi tantos anos: equipe, banda, família, amigos... Ele faz questão da minha presença, e eu faço questão de estar lá com nossas famílias aplaudindo esse projeto tão vitorioso!, explicou.

A atriz também demonstrou estar incomodada sobre como estão se referindo à ela depois da separação. Indignada, Fernanda disse que causa estranheza em pleno 2019 algumas mulheres serem definidas pelo seu estado civil:

- É engraçado como, para a mulher, o estado civil pesa tanto. Já vi algumas manchetes do tipo: Solteira, Fernanda Souza vai à academia. Sempre usando o solteira antes de qualquer coisa. O mais interessante é que para nenhuma das informações era necessário relacionar ao meu estado civil. No exemplo que eu citei da academia, por exemplo, eu ia à academia enquanto estava casada e apenas mantive a minha rotina. É sério que em 2019 ainda se defina uma mulher pelo seu estado civil? Eu e nenhuma mulher deveríamos ser definidas por isso. Somos indivíduos, uma pessoa inteira, que se basta para além de ter ou não alguém ao lado.

Após o ano sabático de 2019, Fernanda diz que não planeja voltar a atuar tão breve e que não terá uma nova temporada do Vai Fernandinha tão cedo. No próximo ano, ela pretende trabalhar por trás das câmeras, estudar muito, viajar e viver a vida um pouco mais afastada das redes sociais:

- Eu também adoro a vida on line, mas, 2020, será um ano para ficar mais off line. Vou estudar, viajar e criar! Sou uma mulher que ama mudar, se reinventar e aprender coisas novas, como toda boa geminiana!, finalizou.