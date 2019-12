Jamaicana vence o Miss Mundo 2019 e Brasil entra no Top 5.

15/12/2019 | 10:10



A jamaicana Toni-Ann Singh foi eleita a Miss Mundo 2019 em concurso realizado em Londres, na Inglaterra, na noite do último sábado, dia 14. Toni, de 23 anos de idade, bateu outras 111 concorrentes que disputavam o título.

A coroa de Miss Mundo chega menos de uma semana depois da vitória da sul-africana Zozibini Tunzi, de 25 anos de idade, no Miss Universo, no domingo, dia 8 dezembro. Sendo assim, em 2019 duas mulheres negras se tornaram donas dos principais títulos de miss do planeta, trazendo à tona o assunto representatividade no mundo da beleza.

O Brasil também pode comemorar, já que a mineira Elís Miele, ficou no top 5 da grande final. Nas redes sociais, ela comemorou a conquista: Agradecer sempre! Obrigada Deus! Somos top 5 no Miss Mundo, escreveu.

Em segundo e terceiro lugar ficaram, respectivamente, as misses França, Ophély Mézino, de 20 anos de idade, e Índia, Suman Rao, de 21 anos de idade. Além da brasileira, completou o Top 5 a Miss Nigéria, Nyekachi Douglas, de 20 anos de idade.