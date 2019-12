Após queda que resultou em morte de grávida, marido recebe alta

Da Redação



15/12/2019



Marcelo Martins, 35 anos, que se feriu ao cair de uma altura de dez metros após se preparar para fazer uma foto com sua mulher em São Sebastião na manhã de ontem, recebeu alta hoje na parte da manhã. Grávida de cinco meses, Flávia Santos de Souza Lima, 33, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser resgatada pelos bombeiros em área rochosa à beira-mar. O casal é de São Bernardo e o filho, uma criança, teria testemunhado o acidente.

Segundo familiares, Martins estaria se recuperando das lesões que sofreu na queda e aguarda liberação para retornar à cidade ainda hoje.

O acidente ocorreu após um deck ceder no momento em que estavam tirando fotos na pousada em que estavam hospedados em São Sebastião. A estrutura acabou cedendo e os dois caíram no mar. O casal ainda foi resgatado com vida pelos bombeiros e levados ao Pronto Socorro da cidade. A Polícia Civil registrou o caso e vai investigar o que pode ter causado o acidente.