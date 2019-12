15/12/2019 | 09:11



Thais Fersoza começará 2020 com um novo visual! No último sábado, dia 14, no Instagram, a esposa de Michel Teló revelou que decidiu mudar um pouquinho o corte de seu cabelo e surgiu com os fios bem mais curtos, na altura dos ombros e com um repicado bem moderno.

Alguém falou 2020? Mudei! Cortei! Repiquei! Amei! Mais leve, mais moderna, mais feliz..! Tomei essa decisão semanas atrás.. e tava super ansiosa pelo resultado!, escreveu a morena.

Em seguida, Fersoza explicou que fez uma doação com parte das madeixas que foram cortadas:

O que eu fiz com o restante? Doei! To muito apaixonada por esse corte.. e pra agradecer vocês por tanto carinho e elogios! To super feliz com meu cabelo novo!