São Caetano entrega brinquedos e cestas básicas

Miriam Gimenes



15/12/2019 | 07:59



O Fundo Social de Solidariedade de São Caetano, presidido pela primeira-dama Denise Auricchio, promoveu ontem pela manhã a Festa de Natal, no Ginásio Poliesportivo Milton Feijão. No tradicional evento, foi feita a entrega de cesta de Natal para as 7.390 famílias cadastradas no programa de cestas básicas, além da distribuição de brinquedos às crianças com até 11 anos.

“Essa é a 11ª festa de Natal que realizamos e nosso maior objetivo é compartilhar carinho com as famílias. Aproveito para desejar a todos um 2020 de realizações de sonhos, com muita esperança e bênção. Não é uma festa da administração, é da cidade”, comemorou a primeira-dama Denise Auricchio. “Hoje (ontem), sem dúvida, é o dia mais esperado do ano. Fizemos o maior evento social de 2019 e, no que depender da Prefeitura, faremos muito mais por toda a população em 2020”, completou o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Cerca de 700 voluntários estiveram envolvidos na entrega das cestas – composta por 14 itens – e brinquedos, que fizeram a alegria dos presentes, que já estavam em clima natalino. “Ao longo do ano, em muitas vezes acabamos deixando a solidariedade passar despercebida. Com essa festa, resgatamos os bons sentimentos e boas ações”, declarou o deputado estadual Thiago Auricchio (PL).

Também foram feitas três rodadas de sorteios, nos quais os participantes ganharam microondas, fogão, máquina de lavar, geladeira, moto Vespa, moto Honda, entre outros prêmios. A animação ficou por conta, é claro, do Papai Noel, além do grupo Demônios da Garoa e personagens infantis como Minnie, Mickey, Batman, Spiderman, Minions e diversos outros.