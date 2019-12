Famílias do Jardim Jussara recebem escrituras de casas

Luís Felipe Soares



A Prefeitura de São Bernardo entregou, no início da tarde de ontem, 147 escrituras de residências para moradores do Jardim Jussara. No total, 270 famílias que vivem na região foram contempladas.

Trata-se de mais um passo do programa A Casa é Minha, voltado para regularização fundiária do município. O projeto transfere a propriedade definitiva de moradias, com o registro no cartório de imóveis, àqueles que comprovarem a posse de fato e utilizarem a área para fins de moradia.

“Todas as famílias contempladas hoje (ontem) já eram proprietárias de seus imóveis, porém não tinham segurança jurídica disso, devido à falta do documento de posse. Com a entrega das escrituras, estamos dando essa segurança de que a titularidade de cada casa aqui construída pertence a esses moradores”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB) durante o evento. “As famílias que moram no Jardim Jussara poderão deixar esses imóveis para seus filhos com tranquilidade, garantindo um futuro para eles.”

Agora, os beneficiários têm acesso ao mercado formal de crédito e podem, entre outras possibilidades, vender as casas de maneira legalizada ou transferí-las para seus herdeiro. Cerca de R$ 150 mil foram investidos pelo Executivo de São Bernardo no processo para regularização dos imóveis somente neste bairro.<TL>