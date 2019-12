Confusão leva GCM à sede do Azulão

Dérek Bittencourt



15/12/2019 | 07:16



Menos de 48 horas após as homenagens na Câmara, o São Caetano teve dia bem menos festivo ontem. Isso porque, no início da tarde, a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para resolver um desentendimento entre dirigentes na sede social do clube. Até mesmo o secretário de Segurança da cidade, Jorge Salgado (PTB), se dirigiu ao local e disse que os guardas foram acionados “para constar se haveria alguém armado”; nada encontraram.

A troca das fechaduras das salas do setor administrativo seria, segundo fonte, o motivo para a confusão. Inclusive, vídeo que circula nas redes sociais mostra chaveiro realizando o serviço. Tanto o presidente licenciado Nairo Ferreira de Souza quanto o mandatário que assumirá amanhã, Roberto Campi, o Bia, estavam na sede, mas colocaram panos quentes sobre o assunto.

“Não tem nada a ver, não tem nada de problema. O relacionamento está perfeito e o que foi combinado está feito. A partir de segunda-feira (amanhã) o Bia assume a presidência e acabou. Está tudo sob controle. O que estão falando é bobagem, gostam de falar para provocar o sensacionalismo”, declarou Nairo, que ficou o dia todo na sede acompanhado de outros dirigentes e negou ter sido ele que solicitou a presença da GCM. “Não chamei ninguém, não.”

“Não quero falar sobre isso hoje (ontem). Amanhã (hoje) eu converso com vocês”, despistou, por sua vez, Roberto Campi, o Bia, que deixou o clube por volta das 15h30.