Grávida de São Bernardo morre ao cair de deck em São Sebastião

Miriam Gimenes



14/12/2019 | 21:56



O que era para ser uma viagem para descansar acabou em tragédia no Litoral Norte de São Paulo. Uma mulher grávida, de 33 anos, e o marido, de 35, ambos de São Bernardo, sofreram uma queda de dez metros de altura em uma área rochosa à beira-mar, ontem pela manhã. Eles tiravam fotos no deck da pousada onde estavam hospedados, em São Sebastião, quando a estrutura se rompeu, ocasionando o acidente. Os dois ainda foram resgatados com vida por uma embarcação do Corpo de Bombeiros e levados para o Pronto Socorro da cidade, mas mulher e bebê morreram, enquanto o marido ficou gravemente ferido.

O Diário entrou em contato com as autoridades do 1º e 2º DP de São Sebastião para tentar confirmar os nomes do casal, mas os agentes não tinham as informações. Por outro lado, de acordo com a mídia local, a Polícia Civil registrou o caso e vai investigar as causas do acidente.