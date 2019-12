Napoli perde para o Parma na estreia de Gattuso e cai para 8º no Italiano

14/12/2019 | 20:16



Gennaro Gattuso começou com tropeço o seu trabalho à frente do Napoli. Neste sábado, na estreia do treinador, o time perdeu por 2 a 1 para o Parma, no Estádio San Paolo, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

Gattuso foi contratado no meio da semana para substituir o demitido Carlo Ancelotti - seu antigo técnico no Milan -, mas não conseguiu impedir que o Napoli ampliasse seu jejum de vitórias na liga italiana para oito partidas.

Após ter o seu início adiado em meia hora por causa de danos no teto do estádio provocado pela ventania, o jogo foi definido aos 45 minutos do segundo tempo, quando Gervinho finalizou com êxito um contra-ataque para o Parma.

Mas Gattuso sofreu desde o começo do duelo, pois o seu time ficou em desvantagem logo aos quatro minutos da primeira etapa, quando Dejan Kulusevski aproveitou falha de Kalidou Koulibaly, que não conseguiu fazer um corte, para abrir o placar.

Para piorar a situação, Koulibaly se lesionou no lance e teve de sair com um aparente problema na coxa. O Napoli chegou a ter um pênalti marcado a seu favor antes do intervalo, mas a decisão foi revista após consulta ao VAR, pois Hernani, ex-Athletico-PR, mal tocou em Piotr Zielinski.

Gattuso colocou Dries Mertens no meio do segundo tempo e o belga teve impacto imediato. Um minuto depois de entrar, Mertens fez um cruzamento que Arkadiusz Milik completou, de cabeça, para as redes, igualando o placar em 1 a 1. Mas depois Gervinho deu a vitória ao Parma.

Assim, o Napoli não ganha no Italiano desde que derrotou do Verona por 2 a 0 em 19 de outubro. O time caiu para o oitavo lugar, com 21 pontos, sendo superado pelo próprio Parma, o sétimo, com 24.

Em um clássico entre times que lutam contra o rebaixamento, a Sampdoria fez 1 a 0 no Genoa, com o gol marcado por Manolo Gabbiadini aos 40 minutos do segundo tempo. Assim, chegou aos 15 pontos, em 16º lugar, deixando o rival na penúltima posição, com 11 pontos.

Logo na frente do Genoa, o Brescia, com 13, ganhou a segunda partida seguida ao bater o Lecce (15º, com 15) por 3 a 0, em casa. O goleiro Gabriel Vasconcellos, formado nas divisões de base do Cruzeiro, foi vazado pelo venezuelano Jhon Chancellor, por Ernesto Torregrossa e pelo eslovaco Nikolas Spalek.