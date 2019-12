Santos cede Victor Ferraz ao Grêmio e recebe Madson em troca

14/12/2019 | 18:50



A política de trocas rendeu ao Santos o seu segundo reforço para 2020. Neste sábado, o clube da Vila Belmiro anunciou a contratação do lateral-direito Madson, que pertence ao Grêmio e vai receber na negociação Victor Ferraz, jogador que atua na mesma posição.

Madson, de 27 anos, disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Athletico Paranaense, mas pertencia ao Grêmio. Ele também possui passagens por Bahia, time pelo qual iniciou a carreira, ABC e Vasco. Agora, assinou um contrato válido por três temporadas com o Santos.

De volta ao Grêmio, era visto como uma moeda de troca para o clube, embora ele tenha perdido Léo Moura, que não terá o seu contrato renovado, e também Rafael Galhardo, devolvido ao Vasco após período de empréstimo. Em compensação, receberá outro lateral-direito para o seu elenco.

Victor Ferraz, de 31 anos, estava no Santos desde 2014, após passagens por clubes como Atlético Goianiense, Vila Nova, Bragantino e Coritiba. E foi titular no time da Vila Belmiro na maior parte desse período, embora tenha sofrido com a concorrência de Pará na reta final do Campeonato Brasileiro. No total, foram 265 jogos disputados, com dez gols marcados, sendo 49 em 2019.

Antes de Madson, o Santos também havia se reforçado com uma troca para a próxima temporada. Na última semana, acertou a chegada do atacante Raniel, que estava no São Paulo e ficará em definitivo com o meia-atacante Vitor Bueno. A diretoria ainda busca um técnico para a próxima temporada após a saída litigiosa de Jorge Sampaoli.