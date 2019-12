14/12/2019 | 16:11



Chris Brown deu as boas-vindas a Aeko, no dia 20 de novembro de 2019, mas decidiu mostrar o rostinho do pequeno quase um mês depois, em dezembro.

O caçula é fruto do relacionamento do cantor com a ex-namorada, Ammika Harris, e é o segundo filho de Brown, que também é pai de Royalty.

Na legenda do clique, ele escreveu apenas:

Bebê Aeko.

Uma fofura, né?