Filha de Heloísa Périssé assume relacionamento com ator de Bom Sucesso

14/12/2019 | 16:10



Heloísa Périssé parece estar super orgulhosa e apoiando muito o relacionamento de sua filha, Luisa Périssé que está no ar no Zorra, com o ator Ícaro Amado, que vive Pedro na novela Bom Sucesso.

Assim como grande porcentagem dos jovens atuais, o casal anda trocando diversas declarações nas redes sociais e de acordo com informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, os dois também compartilharam alguns registros de uma viagem a Arraial do Cabo e Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.

Heloísa, por sua vez, está sempre comentando e apoiando o relacionamento dos pombinhos. Recentemente, Lu fez uma brincadeira em seu Instagram citando David Júnior, considerado um dos galãs da novela das 19 horas, da Rede Globo.

Ele é um dos 14 mais gatos de Bom Sucesso. Desculpa, David Junior, mas para mim ele é O mais! mas assim, se você quiser, eu quero. Brinks! Tô trabalhando aí do seu lado. Brinks. Te amo, amor!