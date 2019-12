Pedro Bial fala sobre ter cinco filhos e perda do pai ainda jovem: - Me fez querer ser pai mais cedo

14/12/2019 | 15:10



Pedro Bial é mesmo um paizão! O jornalista possui cinco filhos, tanto de seu relacionamento atual, quanto de anteriores: ele é pai de Ana, de 32 anos de idade, fruto do seu casamento com Renée Castelo Branco, de Théo, de 21 anos de idade, da relação com Giulia Gam, de José Pedro, de 17 anos de idade, do relacionamento com Isabel Diegues, e de Laura, de dois anos de idade, com Maria Prata, sua atual esposa. A jornalista também está à espera de Dora. De acordo com o jornal Extra, Bial falou em entrevista à revista Gol sobre o motivo de ter tido tantos herdeiros.

- Não imaginava que teria tanto filho. Fiquei órfão de pai cedo e isso me fez querer ser pai mais novo para, de algum jeito, compensar.

Ele também falou sobre a relação que tem com os filhos e se derreteu pela caçula:

-

Se você mantém o canal de diálogo aberto com eles, se renova constantemente. No caso da Laura, que está na primeira infância, acontece algo mais profundo, porque uma criança nessa fase está em estado psicodélico o tempo inteiro. Nada do que ela vê é tão óbvio, e eu pego a maior carona nessa visão. É a minha droga mais forte.

Fofo, né?