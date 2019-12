Luísa Sonza diz que mentiu sobre depressão e desabafa: Cansada de fingir ser forte

14/12/2019 | 12:11



Luísa Sonza usou o Twitter na noite da última sexta-feira, dia 13, para desabafar com seus seguidores. Em uma série de mensagens, a cantora pediu desculpas por mentir aos fãs por dizer que não tem depressão. No relato, a esposa de Whindersson Nunes falou sobre a própria saúde mental e disse ter dificuldades para se sentir bem, dizendo estar cansada de sempre tentar aparentar ser uma pessoa forte.

Eu ando tendo que me esforçar mais do que nunca a não desistir de ser feliz e ficar bem... E isso tá me cansando. É uma m***a. É uma m***a você querer muito muito acordar feliz e simplesmente não conseguir. Não consigo mais ficar bem por muito tempo e faz muito tempo que to assim, mas por diversas razões tenho que sempre segurar a barra, mas isso já me cansou, não aguento mais ser forte isso é uma m***a, começou ela.

E continuou:

Eu menti pra vocês que não tenho depressão, menti que está tudo bem, não está, faz tempo. E eu estou cansada de fingir ser forte pra vocês. Eu não sou tão forte assim, e isso me frustra muito Mas eu não quero ser vista desse jeito, triste. Não quero que achem que to sempre fingindo. Não é assim, eu amo rir, eu amo brincar e me divertir.

Luísa também pediu desculpas aos fãs por fingir ser uma pessoa forte:

E vai passar, não quero que isso me defina como pessoa. Isso não sou eu. Só não vou mais fingir que sou a pessoa mais forte do mundo porque eu não sou. Desculpa E eu espero não falar mais sobre isso, não vou ficar mostrando meu lado triste pra vocês, porque eu não quero que essa m***a me defina. Porque eu não sou isso. E por mais que eu esteja muito casada e de saco cheio eu vou continuar tentando. É uma m***a saber que agora vai sair notícia sobre isso e que vão falar mais e mais sobre, mas eu não aguentava mais ficar quieta e arrumar desculpa pras pessoas inventando coisas aleatórias quando eu to nos piores dias.

Em setembro deste ano, Luísa já havia levantado suspeitas de que sofria com a depressão, visto que Whindersson Nunes também revelou sofrer com a doença no começo deste ano e precisou se afastar de seu trabalho para recuperar sua saúde mental. Na época, ela publicou uma mensagem sobre tristeza e em meio aos questionamentos negou que estava com depressão como o companheiro Só quero tranquilizar vocês sobre aquele tuíte e a repercussão. Está dando uma repercussão, amigos e fãs preocupados. Eu estou bem, não estou com depressão. Não quero que confundam uma doença séria com tristeza. Tristeza também é muito triste e faço terapia, me cuido. Se fico uma semana sem, começo a cambalear, disse na época.

Após o desabafo, a cantora recebeu centenas de mensagens de apoio de fãs e seguidores que a acompanham via Twitter. Por enquanto, Whindersson não se pronunciou sobre o assunto.