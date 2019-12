Justin Bieber canta Never Say Never ao lado de Jaden Smith e leva fãs à loucura

14/12/2019 | 12:10



Momento histórico e emocionante para os fãs de Justin Bieber! Junto com sua esposa, Hailey Bieber, o cantor foi o anfitrião de um leilão beneficente de obras de arte na última sexta-feira, dia 13, e o evento deu o que falar!

Justin decidiu cantar alguns de seus maiores sucessos e convidou alguém muito especial para acompanhá-lo: Jaden Smith! Os dois apresentaram a música Never Say Never, que gravaram juntos para a trilha sonora de Karatê Kid em 2010. Scooter Braun, empresário de Bieber, publicou um vídeo do momento em seu Instagram e, na legenda, falou sobre os outros sucessos que o cantor apresentou na noite:

Isso me fez muito feliz. Meus parabéns a Justin Bieber e Hailey Bieber por arrecadarem tanto nesta noite, com todos esses artistas incríveis, para as pessoas que precisam. Obrigada Shauna Nep e sua equipe por se posicionarem por uma grande causa. Ele também apresentou Baby, Sorry e Love Yourself.

Ao fundo do vídeo, é possível ver Kylie Jenner filmando e curtindo a apresentação. Os fãs, é claro, ficaram super emocionados com o momento e desabafaram no Twitter. Uma internauta escreveu:

Não acredito que Justin Bieber e Jaden Smith fizeram a gente voltar pra 2010.