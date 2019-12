14/12/2019 | 08:00



A temporada 2020 do reality De Férias Com o Ex Brasil: A Treta Não Tira Férias vai estrear no dia 9 de janeiro, às 22h, na MTV.

Em dez episódios, terá Gabi Prado como apresentadora e vai reunir os participantes da quarta e da quinta temporadas para comentar e reviver momentos que marcaram o evento.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.