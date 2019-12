Mauá avança concessão de terminal rodoviário

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/12/2019 | 07:51



Mesmo sem período estabelecido de terceirização e valor estimado do acordo, a Prefeitura de Mauá, chefiada por Atila Jacomussi (PSB), obteve autorização da Câmara para formalizar PPP (Parceria Público-Privada) de uso da área do terminal rodoviário, situado na Praça 22 de Novembro, no Centro, para exploração comercial. O projeto de lei do Executivo foi avalizado, sem emendas, de maneira definitiva em sessão extraordinária, ocorrida ontem à tarde, com teor da proposta de concessão do espaço à iniciativa privada, mediante remuneração e encargos sob responsabilidade da empresa vencedora do processo, assim como operação, implantação e manutenção do equipamento público.

A matéria chegou às pressas na casa, protocolada na segunda-feira. O texto não especifica detalhes, a exemplo da vigência pretendida do ajuste nem montante planejado com a PPP. O Diário apurou que o período negociado é de, no mínimo, 30 anos, podendo atingir a marca até de 50 anos. Questionado, o Paço sintetizou que a partir da aprovação do Legislativo e sanção do prefeito, a “etapa seguinte será a elaboração de estudos, projetos e audiência pública para que toda a tramitação ocorra em total transparência junto à sociedade”.

Na alegação da proposta, o governo justifica que o terminal rodoviário “não suporta mais o número de linhas de ônibus, sobretudo, em razão da expansão que ocorre anualmente em nossa cidade, o que vem prejudicando os usuários, principalmente nos dias de chuva”. “Desta forma, tendo em vista que, atualmente, as condições orçamentárias e financeiras do município não permitem investimentos para construção de um novo terminal moderno que melhor atenda à população, tem a presente propositura a pretensão de conceder o uso, de forma onerosa à iniciativa privada, (...) a fim de que se tenha mais condições de investir na construção de terminal moderno e explorar comercialmente”, destaca parte do texto.

Embora oficialmente formatada nos últimos dias, a proposta de concessão do espaço já era esboçada há pelo menos nove anos com termos similares. Em evento de aniversário da cidade, em 2010, o então prefeito Oswaldo Dias (PT) falou, no discurso, sobre intenção do Paço em demolir a estrutura do o terminal para erguer rodoviária mais moderna, de dois andares, com vistas a concretizar parceria com a iniciativa. A ideia, na ocasião, passava por entregar a construção do equipamento à empresa terceirizada, que, na sequência, teria direito a usar a unidade para exploração comercial.

A ideia do prefeito Atila Jacomussi (PSB) é exigir contrapartida de quem vencer a licitação, como elevar o terminal (a área é de alagamento), construir calçadão e aterrar os fios da região central. “Acredito que até abril seja possível dar ordem de serviço para iniciar as obras”, disse o socialista.

OUTRAS UNIDADES

A Prefeitura de Mauá dá andamento também, em paralelo, a concorrência pública em torno da construção e reforma dos terminais de ônibus Itapark, Jardim Itapeva e Jardim Zaíra. Para as três obras, o valor estimado é de cerca de R$ 15,893 milhões.

Entrega da Sama à Sabesp passa em definitivo e vai para sanção do prefeito

A Câmara de Mauá avalizou ontem, em nova sessão extraordinária e em definitivo, a concessão dos serviços de abastecimento de água no município, pelo período de 40 anos, à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

O projeto que autoriza a entrega dos serviços da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) à estatal paulista já havia sido aprovado, por 22 votos a um, em primeiro turno, na sessão de quinta-feira. Foi preciso levantar o recesso para que a medida fosse apreciada. O placar se repetiu na plenária de ontem.

O convênio com a Sabesp, agora, segue para sanção do prefeito Atila Jacomussi (PSB). A assinatura do contrato com a companhia paulista ocorre em seguida. O Paço mauaense aguarda definição da agenda do presidente da Sabesp, Benedito Braga, para acertar detalhes da formalização do acordo.

Recém-chegada em Santo André, a Sabesp assume os serviços de abastecimento de água em Mauá com a promessa de amortizar a dívida da Sama, avaliada em R$ 2,8 bilhões, ao longo das quatro décadas de concessão. Também garante investimento na rede na ordem de R$ 299,2 milhões ao longo desse período – sendo R$ 80 milhões de forma imediata.

Diferentemente da cidade andreense, porém, em Mauá a Sabesp vai operar apenas o abastecimento de água, já que o saneamento é privatizado e está sob a gestão da BRK Ambiental.