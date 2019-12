Renda melhora, mas indústria ainda sofre com Argentina

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/12/2019 | 07:28



Apesar de a indústria do Grande ABC continuar acumulando perdas, com a balança comercial da região apresentando deficit de US$ 148 milhões neste ano, o que foi impactado principalmente pela crise na Argentina, alguns resultados positivos começam a aparecer na economia regional. A massa de renda do emprego formal teve aumento de 3,2% e o salário médio do trabalhador da região teve acréscimo real de R$ 61, chegando a R$ 3.210, na comparação com outubro do ano passado.

Os dados foram divulgados pelo 20º Boletim EconomiABC, da Universidade Metodista de São Paulo. O resultado sinaliza pequena melhora na dinâmica do mercado de trabalho, ainda que morosa, conforme o coordenador de estudos do Observatório Econômico, Sandro Maskio. “A economia brasileira deve ter crescimento de 1% e, a do Estado, 1,5%. A região está em linha com essa pequena melhora da renda média”, afirmou o especialista. A estimativa é que a economia leve três anos para recuperar o patamar de 2014, antes do pico da crise.

Impactada pela turbulência na Argentina, a balança comercial da região registrou US$ 148 milhões de deficit – quando há mais importações do que exportações –, enquanto que há um ano havia superavit de US$ 426 milhões – quando as exportações são maioria. Maskio diz que principalmente a cadeia automotiva, que representa mais de 80% das exportações, sofre com a situação. “Somos muito dependentes da Argentina e é difícil conseguir outros parceiros comerciais, já que a indústria ainda sofre com problemas de competitividade, além da questão da proximidade com o nosso país e o volume de negócios”, disse. As vendas ao país despencaram 48%. Em contrapartida, a aprovação do Pró-Ferramentaria deve fomentar a cadeia da região.