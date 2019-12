Lula é solicitado por líderes do Grande ABC

Raphael Rocha



14/12/2019 | 07:47



Os petistas do Grande ABC estavam à espera do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocando sobre os ombros do cacique petista a missão de ressuscitar o PT nas sete cidades – em 2016, pela primeira vez na história, a sigla não ganhou a corrida majoritária em nenhum município. E, ao que parece, Lula está interessado na política da região onde o petismo nasceu. Ontem, ele participou de reunião anual da diretoria plena do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC – onde ele emergiu politicamente – e, para deleite dos presentes, falou de política. Citou a necessidade de união para combater os aliados do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Na plateia estavam diversos pré-candidatos ao Paço no Grande ABC, como Bete Siraque (Santo André), Luiz Marinho (São Bernardo) e Marcelo Oliveira (Mauá).

PT de Santo André

Na quinta-feira, o presidente do PT de Santo André, Antônio Padre, conseguiu agenda com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu instituto, na Capital. Lula queria ouvir de Padre o que se passa com o PT andreense, que sofreu baixa histórica do ex-prefeito João Avamileno (SD), e quais as perspectivas do partido no pleito andreense em 2020. “Falei para ele sobre o clima positivo que o PT de Santo André vive com relação ao nosso processo organizativo e também sobre as definições em torno da pré-candidatura da companheira Bete Siraque a prefeita da cidade”, comentou o dirigente. “Relatei a ele que a situação do PT em Santo André melhorou muito. As pessoas estão nos procurando com frequência. Além disso, relatei que já estamos com um bom time e prontos para eleger um bom número de vereadores e vereadoras”, emendou.

Biometria

Cartórios eleitorais de São Caetano funcionarão neste fim de semana em regime de plantão para realização da biometria dos eleitores – o prazo do cadastramento da digital, no município, termina na quinta-feira. As Zonas Eleitorais 166ª e 269ª, localizadas dentro do Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro, abrem às 9h e fecham às 13h.

Eleição no TCE

O conselheiro Edgard Camargo Rodrigues foi eleito para comandar o TCE (Tribunal de Contas do Estado), em eleição realizada na quinta-feira. Cristiana de Castro Moraes será vice-presidente e Dimas Ramalho, corregedoria. Na corte desde 1991, Rodrigues vai dirigir a instituição pela quinta vez (1994, 2001, 2009 e 2014). A posse está marcada para fevereiro.

Conjectura

Nesta semana, o ex-prefeito de São Bernardo e atual presidente estadual do PT, Luiz Marinho, visitou o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, na Assembleia Legislativa. Os dois conversaram sobre as eleições no Grande ABC, em especial em São Bernardo – onde Marinho é pré-candidato a prefeito – e em Diadema – onde o pré-prefeiturável é José de Filippi Júnior.