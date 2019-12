Santo André promete republicar edital da Vl.Luzita neste sábado

Da Redação



13/12/2019



A Prefeitura de Santo André promete publicar hoje o edital de subconcessão das 16 linhas de ônibus do corredor tronco que alimenta a Vila Luzita. No dia 1º de novembro, a licitação foi considerada deserta – nenhuma empresa formalizou proposta financeira na concorrência. A abertura das propostas será realizada no dia 31 de janeiro de 2020.

A administração andreense garante que o edital não sofreu alterações em relação à licitação anterior, confirmando informação dada pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) ao Diário no dia 8 de novembro. Segundo o tucano, o edital está validado pelo Ministério Público e pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e não há irregularidade indicada por órgãos de controle. “A gente vai republicar até que o mercado consiga (apresentar oferta). Nós vivemos momento (de crise), não é problema de Santo André, é nacional ainda”, contemporizou. O processo estipulava valor de contrato de R$ 56,3 milhões, com vigência pelo período de 20 anos, podendo ser prorrogado por mais cinco anos.

O edital prevê a inserção de nove ônibus de baixa emissão de poluentes, 15 articulados e outros 59, totalizando 83 ônibus. Em tese, o investimento gira em torno de R$ 2,8 milhões ao ano. Também estão previstas obras de requalificação do Terminal Vila Luzita, reforma das estações do corredor da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo e implantação e manutenção de 40 abrigos em pontos de parada do transporte coletivo da região.