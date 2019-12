O que é a Muralha da China?

Tauana Marin



15/12/2019 | 07:18



O objetivo da Muralha da China, no passado, era de proteção, seja da invasão de inimigos da época ou grupos nômades contra a dinastia, ou seja, período do imperador Oin, responsável pela unificação do país oriental localizado no continente da Ásia. O início oficial de sua construção data do século III a.C (antes de Cristo). Atualmente, seu poder de defesa militar está deixado de lado e é um dos cartões-postais mais conhecidos do planeta.

Ela já fazia parte da paisagem da China desde o século VII a.C. O fim do desenvolvimento da construção ocorreu somente no século XIX, em processo que levou cerca de 1.200 anos, mais ou menos. Na verdade, o ‘paredão’ é coleção de diversos muros levantados ao longo do tempo.

A muralha vai do Leste (na cidade de Hushan) até o Oeste da China (terminando em cidade chamada Jiayuguan). Estima-se que ela já teve mais de 21 mil quilômetros de comprimento. Hoje em dia, possui aproximadamente 8.800 quilômetros (maior que todo o litoral brasileiro) e altura de cerca de sete metros. Materiais como terra, pedras e tijolos foram utilizados em sua formação.

Após 1980, a Muralha da China passou a ser ponto turístico aberto a visitantes de todos os cantos do mundo. Sete anos mais tarde, foi considerada pelo Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como patrimônio cultural. Anualmente, cerca de 10 milhões de pessoas visitam o local a cada ano.

CURIOSIDADES

Um dos apelidos da muralha é O Dragão de Pedra, sendo que a construção também é conhecida como o maior cemitério do mundo, uma vez que estima-se que entre 200 mil e 800 mil pessoas morreram no processo de seu levantamento.

A comunicação entre as diversas torres que compõem o local já foi feita por meio de fumaça preta feita pelos soldados que ficavam de olho na segurança do império. Detalhe que o sinal surgia a partir da queima de esterco misturado com palha.

Parte do mito por trás da magnitude da muralha diz que ela é grande o bastante para ser vista a olho nu do espaço. Apesar da fama da história, o fato não é verdadeiro. É necessário ajuda de satélites com lentes poderosas para que seja observada do lado de fora da Terra.

Consultoria de Denis Rizzo Morais, professor de história do Colégio Universitário da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).