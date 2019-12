The Game Awards 2019 anuncia lista de vencedores da premiação

Luís Felipe Soares



15/12/2019 | 07:15



O The Game Awards 2019 revelou os títulos, personalidades e profissionais que mais chamaram a atenção do público e da crítica no meio do entretenimento eletrônico. Na cerimônia de premiação, ocorrida na quinta-feira (12), em Los Angeles, nos Estados Unidos, o grande vencedor foi Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware/Activision), eleito jogo do ano.

Com cópias para PlayStation 4, Xbox One e PC, a atração se passa em cenário do Japão feudal para revelar jornada de vingança de shinobi sobre clã samurai. Muito de sua dificuldade e estilo de jogabilidade acabou entrando em comparação com Dark Souls pelos gamers. Sekiro: Shadows Die Twice também levou troféu de melhor jogo de ação e aventura.

Outro destaque do evento foi Death Stranding, tendo levado a melhor nas categorias de melhor direção geral (para Hideo Kojima), melhor trilha sonora e música e melhor atuação em um jogo (para o ator Mads Mikkelsen como o personagem Cliff).

Entre os e-sports, League of Legends venceu como melhor jogo do gênero e o norte-americano Kyle ‘Bugha’ Giersdorf levou para casa trofeu de melhor jogador por sua atuação notime Immortals, de Fortnite.