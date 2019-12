Listas apontam quem se destacou nas redes sociais ao longo de 2019

Luís Felipe Soares



15/12/2019 | 07:13



A chegada do fim do ano marca a lista de quem se destacou em diversas áreas, incluindo o universo cibernético. Os produtores de conteúdo nas redes sociais gastaram sua criatividade para desenvolverem postagens de diferentes tipos atrás da atenção do público, o que inclui likes, compartilhamentos e engajamento de publicações.

No YouTube, o sueco PewDiePie mantém o topo no ranking mundial. O carioca Felipe Neto aparece na segunda colocação, sendo o único brasileiro a figurar entre os dez youtubers em destaque.

As tiradas cômicas de @luscas lideraram a movimentação do Twitter nacional, seguido de figuras como @sincerojesuis e @craiskc. Entre os maiores compartilhamentos, destaque para os fãs da banda de k-pop BTS (@bts_twt).

A trilha sonora do Spotify do Brasil coloca no topo a canção Lençol Dobrado, de João Gustavo & Murilo, com o sertanejo sendo o estilo predominante nas playlists. Marília Mendonça é a artista mais ouvida.

<EM>O aplicativo Tinder anunciou que na lista de xavecos preferidos entre os brasileiros constam os termos ‘Deus Me Livre’, ‘Quem Me Dera’ e ‘Mozão’.