Seleção feminina sobe duas posições e alcança o nono lugar no ranking da Fifa

13/12/2019 | 18:12



A boa fase do Brasil sob o comando de Pia Sundhage recolocou a seleção feminina entre as dez melhores do mundo. Nesta sexta-feira, a Fifa divulgou a última atualização de 2019 do seu ranking, com a equipe nacional figurando na nona colocação com 1.956 pontos.

Na lista anterior, divulgada em 27 de setembro, o Brasil estava apenas em 11º lugar, pela primeira vez fora do Top 10. Desde então, entrou em campo mais cinco vezes, com quatro vitórias e um empate.

Em outubro, passou por Inglaterra (3 a 1) e Polônia (2 a 1), em amistosos disputados na Europa. No mês passado, participou de torneio na China, tendo goleado o Canadá por 4 a 0 e ficado no 0 a 0 com a seleção local, sendo batido nos pênaltis. E na noite de quinta-feira goleou o México por 5 a 0 na Arena Corinthians - os times voltarão a se enfrentar no domingo, em Araraquara, na Fonte Luminosa.

Com isso, o Brasil obteve ascensão do 11º para o nono lugar, tirando do Top 10 a Coreia do Norte, que perdeu dois postos, fazendo caminho contrário ao da seleção na lista da Fifa para o futebol feminino.

Campeã mundial, a seleção dos Estados Unidos permanecer na liderança do ranking, com 2.174 pontos, com o Top 5 sendo completado, em ordem, por Alemanha, Holanda, França e Suécia.

A Inglaterra, que estava empatada com as suecas na quinta posição, agora ocupa o sexto lugar, à frente da Austrália, que ascendeu um posto, deixando para trás o Canadá. E o Japão fecha o Top 10 do ranking feminino da Fifa. A próxima atualização da lista está agendada para 27 de março de 2020.

Confira a classificação atualizada do ranking:

1º - Estados Unidos - 2.174 pontos

2º - Alemanha - 2.078

3º - Holanda - 2.035

4º - França - 2.033

5º - Suécia - 2.022

6º - Inglaterra - 2.001

7º - Austrália - 1.963

8º - Canadá - 1.958

9º - Brasil - 1.956

10º - Japão - 1.942