Eletrobras e Ande fecham acordo sobre divisão de energia de Itaipu

13/12/2019 | 17:41



Depois de ter um acordo cancelado em agosto por ter criado um conflito político no Paraguai ao ter os termos divulgados, Eletrobras e Ande, a empresa de energia do Paraguai, fecharam acordo para garantir a divisão do volume e do preço de energia entre os dois países, mas os detalhes seguem em sigilo.

De acordo com nota de Itaipu, subsidiária da Eletrobras, "a contratação da potência por quatro anos dá maior previsibilidade ao planejamento das duas entidades compradoras e assegura à usina binacional os recursos necessários para seu adequado funcionamento e, por consequência, para a estabilidade no fornecimento de energia elétrica a ambos os países", afirma a hidrelétrica.

Ainda de acordo com a nota, agora será possível a formalização dos contratos entre a entidade binacional e as empresas compradoras, os quais foram aprovados em reuniões do Conselho de Administração de Itaipu e da Diretoria Executiva, ad referendum da Ande e da Eletrobras.

Com o acordo Itaipu informa que poderá também pagar royalties e despesas de exploração, "nas quais estão inseridos gastos com desenvolvimento social, entre eles as duas pontes internacionais entre Brasil e Paraguai a serem custeadas pela entidade binacional", informou.

De acordo com a empresa, o resultado das tratativas não provocará aumento na tarifa de energia em qualquer um dos dois países.