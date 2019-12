Márcio Bernardes



13/12/2019 | 16:49



(São Paulo- Márcio Bernardes) – As cenas vistas no Mineirão, domingo passado, denotam desespero, humilhação, vergonha e tristeza. Compreensível. Torcedores de outros times em situação semelhante fizeram a mesma coisa. E agora, com o tempo passando, cabe a pergunta: “o que adiantou tudo aquilo?”. O Cruzeiro terá de jogar a Série B, poderá ser punido pelo STJD e ainda terá um grande prejuízo, pois pagará as cadeiras do estádio depredadas.

Gente boa

O supercampeão José Roberto Guimarães está envolvido na campanha que pede doadores de sangue para a jovem Dani Damasceno.

A jogadora de vôlei precisa fazer uma cirurgia de transfusão de sangue, está internada no Hospital das Clínicas e a causa é mais do que nobre. Por isso, quem puder, apareça para doar. E Deus lhe pague.

Problemas financeiros

A Fiel Torcida não deve esperar grandes reforços. O Corinthians não tem dinheiro para investir. Haverá déficit orçamentário em 2019 e pouca perspectiva de melhorar a receita em 2020.

Thiago Nunes terá de repetir no Timão o bom trabalho realizado no Atlético-PR. Sem estrelas, jogadores renomados e outros salamaleques, a equipe paranaense foi campeã da Copa do Brasil e fez grande campanha no Brasileiro.

Com o Corinthians de 2020, esperam os torcedores, tem de acontecer a mesma coisa.

Trapaceiros

O mundo esportivo sempre desconfiou dos russos. Desde os tempos da URSS. Mas o doping ter se tornado uma política de Estado é algo repugnante. Não se concebe atleta dopado para se beneficiar nas disputas.

A punição da WADA, agência antidoping, foi exemplar. Apesar dos recursos que estão sendo julgados a impressão que se tem é que todos estão concordando com a suspensão do país por 4 anos.

Calma aí

A liberação pela Anvisa da canabbis para tratamentos de doenças específicas não pode ser confundido com a possibilidade de usoda maconha pelos atletas. Vamos com calma. Por sinal, é interessante que tem gente que quando usa um baseado fica muita excitada. E tem gente que fica no maior down.