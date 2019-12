Após vazamento de áudio bombástico, Antonia Fontenelle fala de polêmica com Otaviano Costa: - Deve estar me agradecendo

13/12/2019 | 16:10



As polêmicas entre Antonia Fontenelle e Otaviano Costa não terminaram! Recentemente, um áudio da apresentadora criticando o canal no YouTube do ator vazou na internet e ganhou uma grande repercussão. Na época, a loira disse:

- Gente de Deus, que vídeo b****. Coitado. O primeiro vídeo do canal do homem é de dar dó!

Eita! Em entrevista ao TV Fama, Fontenelle contou se o que ela disse causou alguma polêmica com o marido de Flávia Alessandra e se os dois estão brigados. Ela garante que não, pois na verdade acredita que ajudou o ex-global na nova empreitada.

- Está bombando o canal dele. Deve estar me agradecendo horrores, soltou a loira em tom de brincadeira.

Além dos babados que a cercam, a viúva de Marcos Paulo também falou sobre a vida amorosa. Ela está solteira no momento, mesmo tendo vividos alguns rumores de que estaria envolvida em affairs com outros famosos, como o sertanejo Eduardo Costa, por exemplo. Fontenelle fala que sente falta de um amor na vida, é uma pessoa romântica que deseja casar e ter alguém para cuidar, mas não apareceram pessoas dispostas a isso para ela.

Na vida profissional, a loira está dirigindo o filme sobre a vida de Gretchen. Ela revela que o longa irá contar a trajetória da personalidade, mas junto a isso também abordará a realidade de muitas outras Marias que tiveram vidas difíceis e deram a volta por cima com muito esforço.