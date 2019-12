Sabesp realiza entrega simbólica de adutoras em Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/12/2019 | 15:59



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) realizou na tarde de hoje a entrega simbólica de três adutoras que foram instaladas na cidade. As adutoras são tubulações de grande porte necessárias na distribuição de água.

Foram entregues os equipamentos Erasmo Assunção, Vila Vitória/Miguel Angelo e Parque Miami/Recreio da Borda do Campo. Junto com a adutora Camilópolis - já em operação e integrada ao Sistema Rio Claro de abastecimento - a empresa totalizando R$ 22, 4 milhões em investimentos e promete que o município não vai enfrentar um verão com falta de água generalizada.

Os investimentos integrante pacote de R$ 1,539 bilhão que será investido até 2058, conforme previsão do contrato assinado entre a empresa e a administração municipal em agosto deste ano.

A Sabesp e a Prefeitura anunciaram que em janeiro terão início as obras do programa Água Legal, que vai promover a instalação de hidrômetros e regularizar a situação de consumidores em 22 mil imóveis em 50 núcleos habitacionais.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) destacou que a parceria com a Sabesp tem sido fundamental não só para melhorar o saneamento básico da cidade, mas também por possibilitar que o governo possa investir em outras áreas. "As adutoras estão sendo entregues oito dias antes do prazo é isso mostra o comprimento da Sabesp com a cidade", destacou.

"Vamos ter um verão muito mais tranquilo do que nos últimos anos, podem ocorrer casos pontuais, mas Santo André ganha estrutura e resiliência para o serviço de fornecimento de água", concluiu.