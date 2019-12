Centro Livre de Música de São Bernardo faz Concerto de Natal

Miriam Gimenes



Duzentos alunos do Centro Livre de Música de São Bernardo estreiam hoje, às 19h30, a Camerata de Cordas e da Banda Sinfônica em espetáculo composto por canções de Natal, no Teatro Cacilda Becker (Praça Samuel Sabatini, 50). Os arranjos e produção são assinados pela maestrina Simone Strublic. Gratuito.

“O público poderá se surpreender, assim como nós, durante a preparação desse espetáculo. Listamos músicas como Jesus, Alegria dos Homens de Bach e, ainda, uma das que mais nos desafiaram durante os ensaios: a Aleluia, de Leonard Cohen”, adianta a maestrina, que também é coordenadora do CLM.

Quem for ao espetáculo também poderá aproveitar o clima natalino e ver de perto a decoração feita no Paço Municipal, que conta com uma árvore de 22 metros, ateliê do Papai Noel, presépio e o espaço reservado ao Bom Velhinho.