Miriam Gimenes



14/12/2019 | 07:49



Quem tem a oportunidade de assistir a um show do pernambucano Alceu Valença não sai da plateia da mesma forma que chegou. O homem tem uma força artística impressionante. Mas quem conhece apenas a sua faceta musical tem de visitar a ocupação que leva seu nome e toma conta hoje, a partir das 11h, do Itaú Cultural, em São Paulo. A entrada é gratuita.

Discípulo de Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga e Marinês, Alceu nasceu em um sítio em São Bento do Una, que até hoje pertence à sua família, e desde cedo arriscou em soltar a voz. Sonhou em ser ator de circo – talvez seja essa razão do seu sacolejado engraçado em cima do palco –, se formou em direito e atuou como jornalista. Mas foi em um filme, A Noite do Espantalho (1975), de Sérgio Ricardo, que a interpretação se aliou ao canto e ele foi lançado não só para o Brasil, mas para o mundo, já que o longa concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

“Um dos objetivos das ocupações realizadas no Itaú Cultural é que, além de fazer uma homenagem a um importante artista brasileiro, também possamos mostrar características que não são muito conhecidas. E, no caso de Alceu, todo mundo tem esse olhar para música dele. Mas mostramos que é um artista multifacetado, no sentido de ter inserção no cinema como ator, inclusive foi isso o que impulsionou a gravar”, explica o coordenador do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural e um dos curadores da Ocupação, Carlos Gomes.

Tanto que, ainda na entrada, a ocupação lembra uma luneta, uma menção ao filme que o pernambucano roteirizou, a Luneta do Tempo (2014). “Essa questão do tempo é muito presente em toda obra de Alceu, seja nos livros, poemas ou música”, ressalta Gomes. Para tanto, público poderá ver, em seis eixos da mostra, fotografias, poemas, músicas, objetos e produções literárias de sua autoria.

Um dos destaques é o espaço que lembra a cidade de Olinda – que conta com o som do mar –, onde Alceu tem uma casa e, nos dias festivos de Carnaval, ele aparece na janela e presenteia os foliões com suas melodias. Também tem audiovisuais, como um super 8 gravado por ele mesmo, uma obra imersiva em 360 graus, sobre a cidade, e a gravação de um trecho de show que o cantor fez em Pernambuco, quando percebeu a presença do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara na plateia, e lhe fez homenagem.

“Esta é a primeira ocupação que estamos fazendo com uma presença digital. Tanto que um dos destaques é um óculos de realidade virtual em que o público vai poder acompanhar a trajetória do artista desde a fazenda, passando por Olinda, até chegar em um dos shows que ele fez aqui (no Auditório Ibirapuera com a Orquestra Ouro Preto), nos últimos meses”, finaliza o curador. E, quem for hoje à ocupação, pode ter o privilégio de encontrar o homenageado, que é presença confirmada.



Ocupação Alceu Valença – Exposição. No Itaú Cultural – Av.Paulista, 149, em São Paulo. Até 2 de fevereiro, de terças-feiras a sextas-feiras, das 9h às 20h e, aos sábados, domingos e feriados, das 11h às 20h. Grátis.