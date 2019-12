Prazo para cadastramento biométrico termina dia 19

Ana Beatriz Moço



13/12/2019 | 15:30



São Caetano está entre os municípios paulistas em que o cadastramento biométrico tornou-se obrigatório para os eleitores. E o prazo está acabando. Quem quiser exercer seu direito ao voto em 2020 só tem até a próxima quinta-feira (19) para fazer a biometria.



Para facilitar a vida do eleitor, os cartórios eleitorais de São Caetano do Sul (166ª e 269ª Zonas Eleitorais) localizados dentro do Atende Fácil, à rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro, abrirão em regime de plantão neste último final de semana antes da data de encerramento. Neste sábado e no domingo (14 e 15), recebem eleitores (mesmo sem agendamento) das 9h às 13h. Basta levar comprovante de residência emitido nos últimos três meses, documento com foto (RG ou CNH, por exemplo) e título de eleitor (este, opcional).



Até quinta-feira (12), 73,3% dos eleitores de São Caetano haviam feito a biometria. A procura vem se intensificando à medida em que o prazo final de aproxima, chegando a cerca de 400 pessoas atendidas diariamente, entre 9h e 19h de segunda a sexta. Por isso, os funcionários do cartório eleitoral recomendam não deixar a tarefa para a última hora.