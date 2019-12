13/12/2019 | 13:11



A socialite Kylie Jenner compartilhou um vídeo, em seu Instagram, em que mostra a filha, Stormi Webster, de um ano de idade, se lambuzando com um de seus produtos de beleza! No registro, a pequena está sentada, sorridente, enquanto encara um espelho, com o rosto sujo e com um batom em uma de suas mãos.

- Feliz?, pergunta Kylie enquanto filma a garotinha.

- Feliz!, responde Stormi em meio a risos.

- Você está feliz? Você está com ele até nos dentes!, afirma a celebridade de 22 anos de idade, também aos risos.

Nos comentários, os internautas foram à loucura com tamanha fofura.

Meu Deus, essa risada!, exclamou um.

Ela é a sua cara, disse outra.

Ótimo que ela está feliz, declarou uma terceira.

Lembrando que Stormi é fruto do namoro de Kylie com o rapper Travis Scott.