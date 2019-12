Paulo Gustavo celebra a paternidade: Vivo por eles

13/12/2019 | 13:11



Paulo Gustavo foi o convidado de Ana Maria Braga no Mais Você da manhã desta sexta-feira, dia 13. Além de falar sobre seu novo filme, Minha Mãe é uma Peça 3, o ator e humorista também falou sobre a vida como pai. Neste ano, ele e o marido, Thales Bretas, tiveram dois filhos por meio de barriga de aluguel. Mostrando que se tornou um papai bem coruja, o ator falou como está sendo sua primeira experiência com a paternidade:

- Cada dia é uma emoção, uma descoberta. O momento mais lindo da nossa vida, com certeza.

Paulo ainda contou que tirou um tempo para ficar com as crianças, já que precisa criar um vínculo agora com os filhos:

- Eu guardei 6 meses para ficar com eles. Eu só volto a trabalhar dia 6 de janeiro. Vivo por eles. A gente faz tudo, nossa primeira preocupação. Quando você é mãe e dá peito, ali você cria um vínculo. Como a gente não passa por isso, temos que criar o vínculo agora. Dar todos os banhos, acordar à noite para trocar. A gente fica direto, tem ajuda, claro, mas fica o dia inteiro com eles.