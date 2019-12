Kaká e Carol Dias reciclam mais de uma tonelada de lixo do casamento deles

13/12/2019 | 13:11



Kaká e Carol Dias oficializaram a união no dia 30 de novembro, em uma cerimônia que aconteceu em Itacaré, na Bahia. Além de ter rendido muitas fotos românticas e divertidas, o momento serviu também para uma ação consciente: o casal reciclou todo o lixo acumulado no casório!

Pois é, a assessoria Boutique de 3, com a ajuda do buffet responsável pelo menu da festa, conseguiu reciclar mais de uma tonelada de lixo produzido no casamento. Por meio do Stories, o veículo escreveu as seguintes informações:

Além de lindo, o casamento foi consciente! Olha só a quantidade de material que conseguimos reciclar. Foram exatos 1.524,23 quilos de material reciclados! Parabéns aos noivos pela iniciativa incrível. Agradecimento super especial para o Buffet Amado pela ajuda nessa! Continuem esse trabalho incrível.

Legal, né?