Lipe é assunto principal no De Férias com o Ex Celebs, leva fora de Yá e Any se irrita: - Machista escroto

13/12/2019 | 13:10



Está quase no fim a temporada com celebridades do De Férias com o Ex Brasil. Mas isso não significa que os episódios não dão mais o que falar. Muito pelo contrário. Na noite da última quinta-feira, dia 12, Lipe foi - mais uma vez - o assunto principal da casa e fez com que Any perdesse a linha. Não acompanhou essa história? Calma que a gente te conta tudinho!

O veterano do programa finalmente foi esnobado por sua ex-namorada, Yasmin Burihan, o que fez com que ele se posicionasse e fizesse Any Borges perder completamente a paciência, chegando a chamá-lo de machista escroto. A treta começou dentro da casa, quando Yá chamou Lipe para uma conversa na sala. Ele tem cercado a morena desde que ela chegou ao reality e a impede de se divertir, assim como faz com Marcelle, sua outra ex que está no programa. Durante o papo, ele implorou para retomar o namoro e acabou levando um fora. Indignado, começou a chorar.

- Uma hora você vai ter que decidir o que você quer também. Não vou ficar te esperando, te beijando o dia todo e você cagando, disse ele, ao que ela respondeu:

- Me esperando? Você não está me esperando.

- Ah, não? Eu quero ficar contigo. Você fica de *u doce o dia todo. Só à noite, debaixo do cobertor, que você me beija. Não sou babaca, disse o rapaz.

Foi então que Any viu a amiga na conversa e tentou abrir os olhos de Yá para a manipulação que Lipe tentou fazer com seu vitimismo.

- F**a que ele já curtiu muito e agora que você chegou ele quer ficar de casal, alertou, completando sua indignação no depoimento à produção, dizendo que Yá vive num relacionamento tóxico e não percebe.

No dia seguinte, o tablet chamou seis participantes para um passeio na praia: Yá, Any, Stéfani Bays, Jonas, Bruno e Rafael Devecz. Mas as meninas focaram apenas em tentar alertar a ex de Lipe que ela estava vivendo um relacionamento abusivo, o que fez com que ela se estressasse, tirasse o microfone e abandonasse a gravação. Eita! Mas isso foi por pouco tempo, apesar de o assunto voltar a ser o mesmo na volta para casa. Logo que eles chegaram, Lipe quis saber se Yá tinha ficado com alguém e Any atravessou a conversa:

- Ele é machista e escroto. Homem escroto não vai mais passar por mim, a minha amiga está cega e ela vai acordar nessa m***a. E a mulherada que passar pano para esse macho escroto é uma filha da p**a.

E não foi só isso. Stéfani Bays aproveitou a escalação para o passeio na praia com os amigos e partiu para cima de Bruno Toledo.

- Rolou uma química, disse o modelo.

- Tenho certeza que vou ter que me explicar pra Rafa [Porto] por que eu beijei o Bruno, contou a veterana.

Aliás, ela curtiu tanto que ao sair da pegação no mar, abriu o maiô e colocou os seios para fora, provocando os rapazes.