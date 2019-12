Rainha Elizabeth II oferece vaga com salário de 245 mil reais para profissional cuidar de suas redes sociais

13/12/2019 | 11:10



Parece que está cada vez mais fácil trabalhar ao lado da família real! Caso você esteja procurando um emprego no Reino Unido, mais especificamente no palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth II está procurando um profissional para gerenciar seus perfis nas redes sociais. O anúncio foi divulgado na última quinta-feira, dia 12, através do site oficial da realeza.

O candidato precisa ter noção de que seu conteúdo será visualizado por milhões de pessoas. Trata-se de nunca ficar parado e encontrar novas maneiras de manter a presença da rainha aos olhos do público e no cenário mundial. É isso que torna o trabalho excepcional. Seu desafio será liderar e desenvolver nossa estratégia de comunicação digital e garantir o uso efetivo de uma variedade de plataformas digitais para apoiar esses objetivos, diz o anúncio da vaga.

Para se candidatar à posição, que oferece um salário anual generoso entre 59 mil e 65 mil dólares anuais, aproximadamente 245 mil reais por ano, é preciso ter vasta experiência na área. A vaga é para trabalhar de segunda à sexta-feira e ainda conta com 33 dias de férias anuais, incluindo feriados. Além de almoço grátis e acesso a treinamento e desenvolvimento ao profissional. As inscrições podem ser feitas até 24 de dezembro, com entrevistas programadas para começar em janeiro de 2020.