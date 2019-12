Investigação na Via Varejo vê indícios de fraude com impactos de até R$ 1,4 bi

Do Dgabc.com.br

13/12/2019



A investigação independente realizada por um comitê nos balanços da Via Varejo encontrou indícios de irregularidades que, segundo a própria companhia, terão impactos nos resultados do quarto trimestre de 2019 entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,4 bilhão. O patrimônio líquido também será afetado, em um valor que ficará entre R$ 800 milhões e R$ 940 milhões.

Em Fato Relevante, a Via Varejo informa que a segunda fase da investigação encontrou indícios de fraude contábil com manipulação da provisão trabalhista e diferimento indevido na baixa de ativos e contabilização de passivos. Também foram encontradas falhas de controles internos que poderiam resultar em erros em determinadas contas contábeis.

Em novembro, a companhia anunciou que uma primeira fase da investigação não haviaencontrado indícios de irregularidades. Agora, o Comitê de Investigação determinou a realização de uma terceira fase.

As irregularidades levaram a companhia a anunciar ajustes que podem ter impacto entre R$ 1,05 bilhão e R$ 1,2 bilhão nos seus resultados, mas foram identificados outros R$ 200 milhões referentes a créditos fiscais e outras provisões. A Via Varejo afirma ainda que foram identificadas oportunidades com créditos fiscais de R$ 600 milhões em PIS/Cofins e ICMS, cujo reconhecimento está em validação com os auditores independentes

A Via Varejo completa dizendo que está tomando todas as medidas necessárias para o saneamento em definitivo das irregularidades, e vai avaliar como procederá em relação aos responsáveis. Ainda segundo a companhia, os ajustes não impactarão de maneira adversa e relevante seu fluxo de caixa, a condição financeira ou a capacidade de honrar compromissos