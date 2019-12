Chevrolet promete sete lançamentos para 2020

Da Redação, com assessoria



13/12/2019 | 10:48

A Chevrolet anunciou que pretende lançar sete veículos no Brasil ao longo de 2020. A montadora adiantou que boa parte das novidades irá se concentrar no segmento de SUVs, o nicho automotivo que mais cresce no País – praticamente duplicou seu volume nos últimos cinco anos e deve terminar 2019, pela primeira vez, atrás apenas do hatches.

“Para a Chevrolet, 2020 será o ano do SUV. O consumidor certamente vai se surpreender com o design, a eficiência energética e as tecnologias de conectividade dos novos produtos. O primeiro deles estreia nas lojas já no primeiro trimestre”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.

Em 2019, a montadora apostou na renovação de sua linha de hacthes e sedãs. Ela lançou os novos Onix, Onix Plus, Joy, Joy Plus, Cruze e Cruze Sport6. O elétrico Bolt EV também chegou às concessionárias brasileiras.

As atualizações do Camaro e do Camaro Conversível também foram destaques, assim como a introdução do inédito motor 1.5 Turbo para o Equinox, que ainda ganhou a versão especial Midnight.

Carros mais vendidos em 2019

Na galeria, veja os carros mais vendidos no Brasil entre janeiro e outubro de 2019:

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 201.612 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 128.026 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 85.863 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 70.937 unidades Foto: Divulgação 5- Chevrolet Prisma: 69.679 unidades Foto: Divulgação 6- Volkswagen Gol: 66.846 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 63.587 unidades Foto: Divulgação 8- Fiat Argo: 62.696 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 58.565 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 56.794 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 52.804 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 49.328 unidades Foto: Divulgação 13- Toyota Corolla: 46.928 unidades Foto: Divulgação 14- Hyundai Creta: 46.232 unidades Foto: Divulgação 15- Fiat Mobi: 45.441 unidades Foto: Divulgação 16- Nissan Kicks: 45.058 unidades Foto: Divulgação 17- Renault Sandero: 40.310 unidades Foto: Divulgação 18- Honda HR-V: 39.582 unidades Foto: Divulgação 19- Volkswagen Virtus: 38.609 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Saveiro: 35.474 unidades Foto: Divulgação 21- Toyota Hilux: 33.549 unidades Foto: Divulgação 22- Volkswagen Fox: 32.413 unidades Foto: Divulgação 23- Toyota Yaris: 30.445 unidades Foto: Divulgação 24- Hyundai HB20S: 28.874 unidades Foto: Divulgação 25- Ford EcoSport: 27.720 unidades Foto: Divulgação 26- Volkswagen Voyage: 25.994 unidades Foto: Divulgação 27- Chevrolet S10: 25.850 unidades Foto: Divulgação 28- Volkswagen T-Cross: 24.203 unidades Foto: Divulgação 29- Toyota Yaris Sedan: 24.130 unidades Foto: Divulgação 30- Renault Captur: 24.066 unidades Foto: Divulgação 31- Chevrolet Spin: 23.102 unidades Foto: Divulgação 32- Honda Civic: 22.637 unidades Foto: Divulgação 33- Honda Fit: 21.376 unidades Foto: Divulgação 34- Renault Logan: 20.658 unidades Foto: Divulgação 35- Renault Duster: 20.173 unidades Foto: Divulgação 36- Fiat Cronos: 18.800 unidades Foto: Divulgação 37- Ford Ranger: 18.139 unidades Foto: Divulgação 38- Nissan Versa: 17.819 unidades Foto: Divulgação 39- Fiat Uno: 17.110 unidades Foto: Divulgação 40- Volkswagen Amarok: 15.699 unidades Foto: Divulgação 41- Toyota Etios: 15.215 unidades Foto: Divulgação 42- Chevrolet Cruze: 14.202 unidades Foto: Divulgação 43- Fiat Grand Siena: 13.929 unidades Foto: Divulgação 44- Fiat Fiorino: 13.884 unidades Foto: Divulgação 45- Chevrolet Tracker: 13.650 unidades Foto: Divulgação 46- Citroën C4 Cactus: 13.399 unidades Foto: Divulgação 47- Honda City: 12.578 unidades Foto: Divulgação 48- Chevrolet Cobalt: 11.419 unidades Foto: Divulgação 49- Toyota SW4: 11.237 unidades Foto: Divulgação 50- Volkswagen Up: 11.011 unidades