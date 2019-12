Após separação, José Loreto avalia 2019: Ano de muitas turbulências

13/12/2019 | 10:11



José Loreto fez um balanço sobre o ano de 2019 - em que se separou de Débora Nascimento e teve seu nome envolvido em um escândalo de traição nos bastidores de O Sétimo Guardião, que estava no ar na TV Globo no primeiro semestre do ano. Em entrevista ao TV Fama, o ator reconheceu que 2019 não foi fácil, mas mostrou que não perdeu a animação e tem esperanças para um 2020 melhor:

-

Eu acho que a vida tá se equilibrando, está em harmonia, que é o mais importante. Mas foi um ano de muitas turbulências. Das depois da tempestade vem a bonança , vai abrir um lindo sol, lindo panorama para 2020. Muito trabalho, muita família. Somos uma família, sempre seremos. Bella é a coisa mais preciosa da nossa vida. É isso, segue o baile!, disse.

Depois dos rumores de que teria traído Débora nos bastidores da novela, Loreto desmentiu que pode deixar a emissora:

- Meu contrato vai, eu nem ligo. Estou lá desde 2012, não sei de datas, não me ligo a isso. Na empresa tem um monte de diretores que eu amo e também são apaixonados pelo meu trabalho e vira e mexe estão me convidando. às vezes não dá, bate datas, explicou.

Loreto ainda confessou que não está revendo Avenida Brasil, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, ele contracena ao lado de Débora Nascimento, sua ex-companheira quando eles ainda não namoravam:

- Gosto de me ver, de me criticar. Mas eu fiz em 2012, já passou um tempo. Então provavelmente se eu ficar me vendo vou me criticar muito. Hoje eu tenho uma mais vivência. Foi minha primeira novela de cabo a rabo. Eu quero muito depois do filme Sidney Antes do Magal tentar fazer novela, série. Amo televisão, venho trabalhando todos os anos em uma ascendência de personagens, e estou na flor da idade.

Ao finalizar a entrevista, Loreto despistou ao ser questionado sobre ter um novo amor:

- Deixa a Bella ser meu grande amor. Está bom!