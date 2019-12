13/12/2019 | 10:11



Maisa Silva está formada! A atriz e apresentadora, de 17 anos de idade, compartilhou com seus seguidores na última quinta-feira, dia 12, que terminou o ensino médio e comemorou o feito com uma formatura para lá de especial. No Instagram, a estrela teen do SBT apareceu vestindo a tradicional beca.

Bem-humorada, Maisa brincou na legenda da publicação, que também aparece com os pais e um amigo da escola:

Formada? E lá se vai a etapa mais longa da minha vida! Obrigada a todos que fizeram parte disso. Um ciclo muito especial se encerra e mal posso esperar para saber qual será o próximo capítulo da minha vida - por enquanto só consigo pensar em férias. Grata!