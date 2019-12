13/12/2019 | 10:10



Fernanda Montenegro é realmente uma das atrizes mais renomadas no Brasil, não é mesmo? A artista, que completou 90 anos de idade em outubro de 2019, revelou que pretende trabalhar menos em 2020.

- Espero descansar um pouco. Este ano eu trabalhei muito. Foi um dos anos em que eu mais trabalhei. Fiz três filmes, fiz novela, documentário. Lançamento do livro, e aí fiz 90 anos, houve festa. Fiz leituras do Nelson Rodrigues pelo Brasil, disse ela ao TV Fama!, se referindo aos filmes A Vida Invisível, O Juízo e Piedade, à novela A Dona do Pedaço e a sua biografia Prólogo, Ato, Epílogo.

Mas, mesmo desacelerando no próximo ano, Fernanda nega a aposentadoria.