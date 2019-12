13/12/2019 | 10:07



O Ministério da Saúde habilitou vários Estados e municípios a receberem recursos financeiros destinados à execução de obras de reforma na área de saúde e a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC). Os recursos, que totalizam cerca de R$ 39 milhões, são referentes à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde. A liberação está sendo feita com a publicação de 11 portarias do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 13, e beneficia vários municípios em diversos Estados.