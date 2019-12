Com quase 60% dos votos, Lucas Viana é o campeão da 'Fazenda' 2019

13/12/2019 | 09:59



A noite desta quinta-feira, 12, foi de glória para Lucas Viana. Isso porque, com 59,17% dos votos, o peão foi o vencedor da edição de 2019 de A Fazenda, da Record TV. O participante derrotou a namorada Hariany Almeida, que teve 28,63% dos votos.

A peoa já havia participado do Big Brother Brasil, da TV Globo, mas foi expulsa do programa por agredir a participante Paula. Diego Grossi, que teve somente 12,2% da preferência do público de A Fazenda, ficou em terceiro lugar.

Lucas Viana é mineiro da cidade de Ipatinga. O modelo, de 28 anos, disputou o Mister Brasil 2015 e participou do reality Are You The One?, na MTV, no ano passado.

Em novembro, em A Fazenda, Lucas Viana chegou a tocar o sino para abandonar o reality. No entanto, a emissora afirmou que ele não fez o procedimento correto para sair do jogo. Quando Marcos Mion anunciou o vencedor, Lucas não conteve a emoção e se ajoelhou no chão.