Tempo de inovação

Do Diário do Grande ABC



13/12/2019 | 09:44



Santo André deu ontem passo importante no sentido da criação de seu parque tecnológico, com o lançamento de uma plataforma on-line. É evidente a importância de investimento em estrutura física para abrigar o espaço que será destinado à elaboração e ao desenvolvimento de projetos. Entretanto, é no ambiente virtual que as ideias se propagam e os maiores avanços acontecem.



O site, apresentado pela Prefeitura, oferece 117 serviços direcionados às empresas interessadas em participar da iniciativa. Tendo como principal finalidade fomentar a economia do município e também atrair novos investimentos.



Já é possível acessar opções voltadas a comércio exterior, marketing, aprimoramento de processos produtivos, formalização e obrigações legais, melhoria de produtos e serviços, dados econômicos, entre outras possibilidades.



Pelo site, o interessado poderá ter uma prévia do que será oferecido no espaço que deverá começar a ser materializado a partir do próximo ano. Será erguido onde, por muito tempo, funcionou uma empresa do ramo químico, a Rhodia, que na sua época contribuiu muito para a economia andreense.

A espera pelo centro tecnológico de Santo André é longa, vem desde 2006. Neste período, muitas foram as vezes em que se tocou no assunto, mas poucas ações efetivamente foram tomadas pelo poder público municipal.



Agora, além do site, um escritório passará a funcionar no Paço Municipal andreense enquanto não ficam prontas as instalações definitivas do futuro centro, cujas características físicas devem começar a ser discutidas já na próxima semana com a empresa que ganhou a licitação para a realização da obra.

Inovar é o caminho. Quem não embarcar nessa onda, certamente perderá o trem da história. Cabe aos gestores municipais criar ambiente adequado para que empresas, universidades e outros setores da sociedade atuem de forma conjunta.