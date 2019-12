13/12/2019 | 07:58



O governo fez mais uma mudança na área cultural. Em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) que circulou nesta quinta-feira 12, a secretária de Audiovisual da Secretaria Especial de Cultura, Katiane Fátima de Gouvêa, foi exonerada do cargo. Segundo outra portaria, também publicada no DOU, Heber Moura Trigueiro irá exercer o cargo de substituto eventual do cargo de secretário do Audiovisual.