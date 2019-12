Em discurso de vitória, Johnson diz que vai garantir Brexit até 31 de janeiro

13/12/2019 | 04:47



Em seu discurso de vitória após a eleição geral do Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson disse nesta sexta-feira que o resultado das urnas é um sinal de que o Brexit, como é conhecido o processo para retirar o país da União Europeia (UE), precisa ser implementado.

"Eu vou implementar o Brexit até 31 de janeiro", disse Johnson, referindo-se à data final concedida pela UE para que a separação se concretize.

Segundo Johnson, a vitória de seu Partido Conservador "põe fim à ameaça de um segundo plebiscito" sobre o Brexit. O primeiro plebiscito, que foi a favor do Brexit, ocorreu em junho de 2016.

Johnson disse ainda que se sente honrado pelos britânicos terem depositado sua confiança nele e que jamais irá subestimar o apoio que recebeu.

Projeção baseada em apuração preliminar da votação de ontem indica que os conservadores de Johnson deverão ficar com 364 de 650 assentos no Parlamento britânico, 68 a mais do que todos os outros partidos juntos. Se confirmada, será a maior vitória do Partido Conservador desde 1987.