Pajero Sport é bruto, mas caheio de estilo

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



13/12/2019 | 08:15



Foi-se o tempo em que os 4x4 pareciam tanques de guerra. O novo Pajero Sport é um daqueles carros que aguentam o tranco, mas sem perder a elegância. O utilitário da Mitsubishi comporta até sete pessoas, e com muito conforto. <EM>

O grandalhão da marca japonesa – são 4,78 m de comprimento por 1,81 m de largura – utiliza motor Mivec 2.4 L turbo diesel, em alumínio, que entrega 190 cv, e transmissão automática de oito velocidades. Esse conjunto faz com que o carro, apesar do tamanho, seja extremamente ágil. Principalmente pelas respostas rápidas e pela facilidade de manobra.

O Pajero Sport é um daqueles carros que ‘empoderam’ o motorista nas ruas da cidade. A dianteira expressiva, com grandes faróis de LED e luzes diurnas, emolduradas pela enorme grade, se destacam. Durante o teste do modelo, tornou-se comum ver condutores de veículos menores ligarem a seta para a direita e dar passagem quando os três diamantes da grade frontal apareciam no retrovisor.

Mas se no asfalto o Pajero Sport foi bem, na terra se saiu ainda melhor. O carro vem equipado com sistema de tração Super Select 4WD-II (SS4-II), que é capaz de enfrentar todos os tipos de terreno. São quatro modos de operação, acionados por meio de seletor no console central. Ainda possui assistente para descidas em rampas e para subidas íngremes.

No quesito segurança, o Pajero Sport tem controle de tração (ATC) e estabilidade (ASC), sensores para acendimento dos faróis e limpador de para-brisa, piloto automático adaptativo (ACC) com frenagem autônoma, sistema de mitigação de colisão (FCM), aviso de ponto cego (BSW), sensor de estacionamento e 11 airbags, incluindo bolsas exclusivas para a terceira fileira de bancos.

Como é um carro pensado também para viagens e escapadas de fim de semana, ele tem boa capacidade de bagagem. Os 571 litros do porta-malas crescem para 1.731 se a terceira fileira de assentos for rebatida.

Só resta dizer que os bancos são revestidos em couro, as rodas são de 18 polegadas e que tudo isso custa a partir de R$ 268.990.