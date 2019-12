JAC apresenta o SUV T60, com preço abaixo de R$ 100 mil

Nilton Valentim



13/12/2019 | 08:08



A JAC Motors apresentou o T60, um SUV que vem equipado com motor 1.5 turbo e câmbio automático de seis marchas. O modelo se junta à família de utilitários da marca chinesa, que já oferecia o T40, T50 e T80.

O novo JAC será oferecido em duas versões. A primeira custa R$ 99.990 e oferece chave keyless, faróis com acendimento automático, luzes diurnas de LED, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro.computador de bordo, volante multifuncional câmera de ré, assistente de partida em rampa, controles eletrônicos de tração e estabilidade, câmera 360 3D, direção elétrica progressiva, freio de estacionamento elétrico, rodas de liga aro 17 e banco do motorista com ajustes elétricos.

A segunda versão, que sai por R$ 104.990, acrescenta os bancos de couro e também teto solar.