Mustang Black Shadow, a nova identidade da lenda

13/12/2019



Um dos carros mais emblemáticos do mundo foi escolhido pela Ford para iniciar a temporada de lançamentos de 2020. A marca norte-americana, que neste ano encerrou a sua história no Grande ABC, revelou que pretende oferecer oito novidades no ano novo.

A primeira delas fala alto. Tem motor V8 de 466 cavalos e acumula 55 anos de tradição. Trata-se do esportivo Mustang. Em janeiro chega ao País a versão Black Shadow do Pony Car.

O modelo foi exibido na noite de quarta-feira e tem como base a mecânica do modelo GT Premium, com alguns itens de personalização. Aliados à transmissão automática de dez velocidades.

O visual do Black Shadow é marcado pelo teto e aerofólio pretos, faixas exclusivas nas laterais e no capô, novas rodas de 19 polegadas e emblema em preto na grade dianteira. Na cabine, além do revestimento dos bancos e das portas em alcantara, com costuras especiais, traz acabamento em fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio. O emblema ‘55 Years’ é exibido em destaque no painel.

“O Black Shadow traz tudo que os fãs do Mustang apreciam: alta potência, exclusividade e personalidade marcante, com a tecnologia mais avançada já oferecida. É um carro digno de colecionador”, disse o presidente da empresa para a América Latina, Lyle Watters.

A montadora não divulgou quantas unidades serão oferecidas. O preço estimado está na casa dos R$ 330 mil. <EM>Em 2018 a Ford iniciou a importação oficial do Mustang para o Brasil e todas os carros trazidos foram comercializados. O muscle car é fabricado em Michigan, nos Estados Unidos, desde 1964. Neste período, mais de 10 milhões de unidades foram produzidas.

Uma dos lançamentos para o próximo ano será o SUV Territory, que foi mostrado no Salão do Automóvel de 2018.