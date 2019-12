Manchester United goleia e fecha em 1º; Porto e Roma avançam na Liga Europa

12/12/2019 | 19:17



Com uma excelente exibição no segundo tempo, o Manchester United atropelou o AZ Alkmaar por 4 a 0, nesta quinta-feira, no Old Trafford, e avançou ao mata-mata da Liga Europa como o primeiro colocado do Grupo L. As duas equipes entraram em campo na Inglaterra já classificadas.

Após um primeiro tempo morno, o time do técnico Ole Gunnar Solskjaer definiu o jogo com quatro gols em 12 minutos. Aos 7, após boa troca de passes, Juan Mata recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a área e, do outro lado, Ashley Young finalizou com extrema felicidade para abrir o placar.

O Manchester ampliou aos 13. Garner roubou bola na saída da equipe holandesa e Mason Greenwood finalizou de pé esquerdo, rasteiro, sem chance para Marco Bizot. Aos 17, Juan Mata fez o terceiro em cobrança de pênalti cometido por Clasie em Greenwood. O jovem atacante do Manchester ainda fez o quarto, aos 19.

Pelo Grupo J, o Borussia Mönchengladbach, atual líder do Campeonato Alemão, foi surpreendido pelo Istanbul Basaksehir, da Turquia, em casa, perdeu por 2 a 1, de virada, com um gol anotado por Enzo Crivelli nos acréscimos e foi eliminado. Os turcos avançaram na primeira colocação com dez pontos.

A Roma também tropeçou em casa, mas se classificou em segundo nesta mesma chave. A equipe italiana empatou com o Wolfsberger, da Áustria, por 2 a 2, e chegou aos nove pontos. Perotti e Dzeko marcaram os gols dos anfitriões. Florenzi (contra) e Weissman anotaram pelos visitantes.

Na chave em que os quatro times entraram com chances na última rodada, o G, o Porto se classificou na primeira colocação com uma vitória sobre o Feyenoord, da Holanda, por 3 a 2, no estádio do Dragão. O brasileiro Tiquinho Soares marcou um dos gols. A outra vaga ficou com o Rangers, da Escócia, que empatou com o Young Boys, da Suíça, por 1 a 1, em Glasgow.

O búlgaro Ludogorets ficou com a segunda vaga pelo Grupo H ao empatar com o Ferencvaros por 1 a 1, em casa. O Espanyol, que já estava classificado, perdeu para o CSKA Moscou, na Espanha. No I, o belga Gent bateu o Oleksandriya por 2 a 1 e ficou em primeiro. O alemão Wolfsburg, que fez 1 a 0 sobre o Saint-Etienne, avançou em segundo.

Por fim, pelo Grupo K, o Braga, de Portugal, derrotou o Slovan Bratislava, da Eslováquia, por 4 a 2 e fechou em primeiro. Wolverhampton, da Inglaterra, bateu o turco Besiktas por 4 a 0, no Molineux Stadium, e avançou em segundo.

O sorteio do primeiro mata-mata da Liga Europa será na segunda-feira, dia 16 de dezembro. São 32 equipes brigando pelo título, já que, além das 24 equipes que passaram pela fase de grupos, oito times que caíram na Liga dos Campeões entram na disputa.